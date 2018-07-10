В фестивальной афише "Славянского базара" более 150 мероприятий

Уже через несколько дней прозвучат фанфары "Славянского базара". Официальное открытие состоится 12 июля, но уже музыкальная столица живет в фестивальном ритме. На время василькового праздника между Минском и Витебском начал курсировать специальный поезд. Изучить программу можно прямо в пути. В фестивальной афише более 150 мероприятий. Это звездные концерты, спектакли, выставки, пресс-конференции, уличные фестивали. И, конечно же, конкурсы. В общем, каждый сможет открыть для себя свой Витебск. Чем еще запомнятся гостям и участникам славянские дни - узнаем у Марины Романовской.

В Витебске есть примета, которая сбывается уже два десятка лет. Если звезды светят круглосуточно, значит областной центр уже живет фестивалем.





Первые дни "Славянского базара" запомнятся участникам, гостям и зрителям аншлаговыми выступлениями, новыми знакомствами и насыщенными выставочными программами.

Каким был "Славянский базар" двадцать лет назад, кто выступал на главной сцене фестиваля в 1999-ом и чем запомнился зрителям XXV форум искусств? Уникальные архивные кадры из истории страны, неотъемлемой частью которой является "Славянский базар", собраны в фотовыставке Белорусского телеграфного агентства. Проект приурочен к столетию БелТа.

Вспышки фотокамер - неотъемлемая часть звездной жизни. Сегодня в фестивальном Витебске первая пресс-конференция. На вопросы журналистов ответил Николай Басков. Менее чем через час народный артист России выступит в Летнем амфитеатре. Кстати, первый фестивальный концерт на главной площадке форума искусств прошел при полном аншлаге.

Выступать на одной сцене с известными артистами - заветная мечта представителя нашей страны на детском музыкальном конкурсе Артема Скороля. Юный артист - солист Национального центра музыкального искусства имени Владимира Мулявина. Примечательно, что в первый конкурсный день Артем исполнил песню из репертуара легендарных "Песняров".

Международный детский конкурс объединил юных артистов из двух десятков стран. Впервые в музыкальном состязании "Славянского базара" принимают участие представители Канады и Великобритании.

Сегодня на "Славянском базаре" стартовали и "Театральные встречи". Первый фестивальный спектакль прошел на сцене Театра имени Якуба Коласа. Завтра в программе "Славянского базара" сразу несколько выставочных проектов, выступления в концертном зале "Витебск", сольные концерты Хора Турецкого, Ирины Аллегровой. Также будет дан старт и проекту "Кукольный квартал".