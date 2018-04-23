В Доме радио прошел второй тур конкурса "Маладыя таленты Беларусі"

23 Апреля 2018 19:14

В Большой студии Дома радио прошел второй тур творческого конкурса "Маладыя таленты Беларусі". В этом году заявок пришло рекордное количество - участниками стали 332 конкурсанта. Их разделили на три возрастные группы в четырех номинациях. Самая многочисленная традиционно - "Эстрадный вокал". Прослушивание состоялось в режиме живого звука. Из 82 вокалистов в третий пройдут не более 30.

Каждый из вокалистов исполнил два произведения, одно из них от белорусского автора на родном языке. Финал радиоконкурса состоится в мае.