12 Января 2018 21:19

В день рождения Владимира Мулявина в Белгосфилармонию вернулась программа "Венок" на стихи Максима Богдановича. Премьера цикла состоялась в Нью-Йорке в 1991 году в библиотеке Объединенных Наций.

А после возвращения легендарного ансамбля "Песняры" из Соединенных Штатов программу представили в родных для Мулявина стенах филармонии. С тех пор полностью "Венок" не исполнялся. Некоторые песни из цикла - такие, как "Слуцкие ткачихи", "Лявониха", "Вероника" - стали белорусской эстрадной классикой. Но, к сожалению, нотный материал программы "Венок" не сохранился. Его восстановили спустя годы по аудиозаписи, которую передал поклонник "Песняров" Национальному академическому народному оркестру Беларуси имени Жиновича. В память о Мулявине коллектив и ведущие солисты исполнили 15 песен, которые по праву можно считать наследием 20 века.

Программу из цикла "Венок" можно будет увидеть на телеканале "Беларусь 3" в день памяти Мулявина - 26 января. Кроме того, гости концерта стали зрителями документальной ленты "Песняр. Сэрцам и думамі". Сегодня Владимиру Мулявину исполнилось бы 77 лет.