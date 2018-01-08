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В Бресте стартовал ХХХ Международный фестиваль "Январские музыкальные вечера"
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8 Января 2018 21:27

В Бресте стартовал ХХХ Международный фестиваль "Январские музыкальные вечера"

В Бресте стартовал ХХХ Международный фестиваль "Январские музыкальные вечера". По традиции в рождественские дни на сцене Брестского театра драмы выступают виртуозы мирового масштаба. Особенность юбилейного музыкального форума - настоящий парад оркестров. Впервые на фестивале выступил Президентский оркестр Республики Беларусь, который исполнил известные мелодии из советских кинофильмов. Завтра во время официального открытия вечеров прозвучит музыка в исполнении государственного симфонического оркестра Белтелерадиокомпании.

За 5 вечеров поклонники классики услышат оперное и джазовое пение, насладятся игрой на флейте и фортепиано. Участники фестиваля также дадут концерты в Жабинке и Кобрине. Состоится и традиционный Рождественский бал.

  

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