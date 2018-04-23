24 Апреля 2018 09:08

В Минске уже можно увидеть экзотическую весну. В Ботаническом саду открылась выставка суккулентных растений - они растут обычно в сухих тропических лесах и накапливают влагу в листьях и стеблях. В коллекции Ботанического сада более 800 видов из этого семейства - кактусы, алоэ, так называемые каменные розы и живые камни. Рядом с кактусами цветы семейства брамелиевых. Это растения из Америки и Западной Африки. Увидеть экзотическую выставку можно до конца недели.