Культура
24 Апреля 2018 09:08
В Ботаническом саду открылась выставка суккулентных растений
В Минске уже можно увидеть экзотическую весну. В Ботаническом саду открылась выставка суккулентных растений - они растут обычно в сухих тропических лесах и накапливают влагу в листьях и стеблях. В коллекции Ботанического сада более 800 видов из этого семейства - кактусы, алоэ, так называемые каменные розы и живые камни. Рядом с кактусами цветы семейства брамелиевых. Это растения из Америки и Западной Африки. Увидеть экзотическую выставку можно до конца недели.
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