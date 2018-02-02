2 Февраля 2018 19:04

В Большой театр Беларуси доставили сакральный памятник - список Остробрамской иконы Божьей Матери XIX века. Святыню из фондов музея древнебелорусской культуры будут экспонировать в стенах театра всего один день. В это время музейный экспонат находится под охраной. Список Остробрамской иконы в Беларусь попал из католического кобринского храма. Кто является автором произведения, до сих пор неизвестно. Одинаково почитаемая как в православной, так и в католической церкви, икона в народе имеет статус чудотворной. Ее особенность в том, что Божья Матерь изображена без младенца.

В историческом контексте пройдет весь вечер Большого театра Беларуси. Сегодня на сцене - "Страсти (Рогнеда)". Это история о древнем Полоцке и великой княжне Рогнеде.