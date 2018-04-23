Культура
23 Апреля 2018 12:05
В Доме радио проходит второй тур конкурса "Маладыя таленты Беларусі"
В эти минуты в Большой студии Дома радио проходит второй тур творческого конкурса "Маладыя таленты Беларусі". В этом году пришло рекордное количество заявок. Участниками проекта стали 332 конкурсанта. Их разделили на три возрастные категории в четырех номинациях. Самая многочисленная традиционно - "Эстрадный вокал". Прослушивание проходит в режиме живого звука. Сегодня профессиональное жюри оценит 178 вокалистов.
Каждый из вокалистов исполнит два произведения. Одно из которых должно быть от белорусского автора на родном языке. Финал радиоконкурса состоится в мае.
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