В Белтелерадиокомпании состоялась жеребьевка выступлений финалистов национального отбора детского "Евровидения-2018"

7 Июля 2018

Cегодня в стенах главного медиахолдинга страны прошла жеребьевка выступлений финалистов национального отборочного тура детского конкурса песни "Евровидение-2018". А после состоялась рабочая встреча творческой группы проекта с командами юных артистов.

По итогам проведенной жеребьевки, в гала-концерте, который состоится 31 августа, конкурсанты выйдут на сцену в следующем порядке:

Детское Евровидение 2018. Жеребьевка

1. Группа "Мята" (г. Минск), "Однажды";

2. Даниэль Алекс Ястремский (г. Минск), Time;

3. Елизавета Мея (г. Жодино, Минская область), "Зорка";

4. Артем Скороль (г. Ошмяны, Гродненская область), "Улыбнись";

5. Ангелина Ярощук (г. Минск), Feeling Good;

6. Вокальная группа Мonkey Tops (г. Минск), "На стиле".

7. Мария Жилина (г. Минск), Welcome To My Belarus;

8. Ярослав Соколиков (г. Минск), "Мир на земле";

9. Никита Белько (г. Минск), "Не предай";

10. Мария Гулевич (г. Минск), "Остров Чикарум".

После жеребьевки с финалистами пообщались организаторы проекта. 

Детское Евровидение 2018. Жеребьевка

Детское Евровидение 2018. Жеребьевка

Детское Евровидение 2018. Жеребьевка

Детское Евровидение 2018. Жеребьевка

Детское Евровидение 2018. Жеребьевка

Детское Евровидение 2018. Жеребьевка

Детское Евровидение 2018. Жеребьевка

Детское Евровидение 2018. Жеребьевка

Детское Евровидение 2018. Жеребьевка

Детское Евровидение 2018. Жеребьевка

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#Детское "Евровидение-2018"

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