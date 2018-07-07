В Белтелерадиокомпании состоялась жеребьевка выступлений финалистов национального отбора детского "Евровидения-2018"

Cегодня в стенах главного медиахолдинга страны прошла жеребьевка выступлений финалистов национального отборочного тура детского конкурса песни "Евровидение-2018". А после состоялась рабочая встреча творческой группы проекта с командами юных артистов.
По итогам проведенной жеребьевки, в гала-концерте, который состоится 31 августа, конкурсанты выйдут на сцену в следующем порядке:
1. Группа "Мята" (г. Минск), "Однажды";
2. Даниэль Алекс Ястремский (г. Минск), Time;
3. Елизавета Мея (г. Жодино, Минская область), "Зорка";
4. Артем Скороль (г. Ошмяны, Гродненская область), "Улыбнись";
5. Ангелина Ярощук (г. Минск), Feeling Good;
6. Вокальная группа Мonkey Tops (г. Минск), "На стиле".
7. Мария Жилина (г. Минск), Welcome To My Belarus;
8. Ярослав Соколиков (г. Минск), "Мир на земле";
9. Никита Белько (г. Минск), "Не предай";
10. Мария Гулевич (г. Минск), "Остров Чикарум".После жеребьевки с финалистами пообщались организаторы проекта.