В Белтелерадиокомпании состоялась жеребьевка выступлений финалистов национального отбора детского "Евровидения-2018"

Cегодня в стенах главного медиахолдинга страны прошла жеребьевка выступлений финалистов национального отборочного тура детского конкурса песни "Евровидение-2018". А после состоялась рабочая встреча творческой группы проекта с командами юных артистов.

По итогам проведенной жеребьевки, в гала-концерте, который состоится 31 августа, конкурсанты выйдут на сцену в следующем порядке:

1. Группа "Мята" (г. Минск), "Однажды";

2. Даниэль Алекс Ястремский (г. Минск), Time;

3. Елизавета Мея (г. Жодино, Минская область), "Зорка";

4. Артем Скороль (г. Ошмяны, Гродненская область), "Улыбнись";

5. Ангелина Ярощук (г. Минск), Feeling Good;

6. Вокальная группа Мonkey Tops (г. Минск), "На стиле".

7. Мария Жилина (г. Минск), Welcome To My Belarus;

8. Ярослав Соколиков (г. Минск), "Мир на земле";

9. Никита Белько (г. Минск), "Не предай";

10. Мария Гулевич (г. Минск), "Остров Чикарум".









































После жеребьевки с финалистами пообщались организаторы проекта.