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В Белтелерадиокомпании начинается прослушивание участников отбора на "Евровидение-2018"
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11 Января 2018 12:04

В Белтелерадиокомпании начинается прослушивание участников отбора на "Евровидение-2018"

В Белтелерадиокомпании начинается прослушивание претендентов на участие от нашей страны в международном песенном конкурсе. Следить за происходящим можно онлайн - сайт tvr.by ведет прямую трансляцию.  

Теги: Евровидение 2018

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