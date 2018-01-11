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В Белтелерадиокомпании идет прослушивание претендентов на участие в конкурсе "Евровидение"
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11 Января 2018 15:12

В Белтелерадиокомпании идет прослушивание претендентов на участие в конкурсе "Евровидение"

Прямо сейчас в Белтелерадиокомпании идет прослушивание претендентов на участие в Международном конкурсе "Евровидение". Следить за происходящим можно онлайн - сайт медиахолдинга tvr.by ведет прямую трансляцию. В этом сезоне за право стать голосом нашей страны соревнуются около сотни вокалистов из Беларуси, России, Украины, Таджикистана, Молдовы. Однако судьи определят не более 15 финалистов проекта. 

Не позднее 1 марта они презентуют свои песни в прямом эфире телеканала "Беларусь 1" на итоговом гала-концерте проекта. Победителя национального отбора определят голосованием зрителей и жюри. Триумфатор и выступит под белорусским флагом на "Евровидении", которое пройдет в Лиссабоне в мае.

  

Теги: Евровидение 2018

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