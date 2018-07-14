В Беларуси завершились Дни культуры Украины

Артисты и коллективы из соседней страны дали несколько концертов. Последний с аншлагом прошел в Гомеле. На сцене общественно-культурного центра - около двухсот певцов и танцоров из Украины. Более двух с половиной часов живого вокала и хореографических постановок. В афише - всемирно известный ансамбль танца имени Вирского, участница "Евровидения" Злата Огневич, популярный исполнитель Олег Винник и народная артистка Украины Тина Кароль. В фойе культурного центра также работала выставка народных промыслов. Презентовали национальные украинские вышиванки, деревянные и кожаные изделия, а также древние музыкальные инструменты.

Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси:

"Очевидно, что дни культуры проходят успешно. Это мой первый большой опыт. Благодаря этим дням культуры артисты и люди, которые занимаются этим вопросом, сейчас строят планы на будущее. И я думаю, что в ближайшее время, уже в этом году, вы увидите сольные концерты этих артистов, которые сегодня здесь выступают".

Злата Огневич, певица, участница конкурса "Евровидение-2013" (Украина):

"Я благодрю белорусского зрителя за такую теплоту, за то, как здесь любят украинских артистов, как нас здесь тепло принимают. Мне очень у вас понравилось, и я очень хочу приехать с серией сольных концертов".

Планируется, что в следующем году белорусские артисты отправятся в Украину с ответным визитом.