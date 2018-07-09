В Беларуси создают объемные модели знаменитых радзивилловских пушек

Впервые в Беларуси аддитивные технологии применяют для сохранения предметов историко-культурного наследия. Создают объемные модели знаменитых радзивилловских пушек. Уникальный случай, когда матрица существующих экспонатов пополняет фонды музея-заповедника. А это первый шаг для создания своеобразного 3Д-депозитария национальных сокровищ.

Елена Бормотова - о сканировании музейных экспонатов. 3Д-сканер в помещении радзивилловского арсенала. Именно здесь в бытность самих Радзивиллов хранились пушки, ядра и порох. Прибор снимает все геометрические размеры литых музейных предметов. Приглушенный свет - для получения качественного скана. Солнечный свет не должен перебить свечение самого сканера. Процесс сканирования отслеживают по монитору.



Объемная пушка на мониторе в двух цветах. Зеленый - там, где сканер находится в данный момент, синий - отсканированная площадь. Полученную модель можно будет увеличивать, уменьшать в размерах. Матрица может быть использована для создания точной копии экспоната. Например, чтобы выставить его за десятки тысяч километров. Также можно будет использовать для создания эксклюзивной сувенирной продукции.



К сожалению, большинство пушек, отлитых в Несвижской людвисарне, сегодня разбросаны по миру. Одна хранится в Швеции, 5 образцов - в Польше. А "Цербер" и "Виноград" - в одном из музеев Санкт-Петербурга. В Несвиже - их точные копии. Сейчас фонды музея пополнятся еще и сканами. Это первый в нашей стране опыт сканирования предметов историко-культурного наследия. Причем, частная инициатива. Хотя опыт сохранения культурных ценностей подобным образом уже давно распространен в Европе.



Еще при Сиротке во внутреннем дворе замка была создана литейная мастерская, где отливали пушки с гербом знатного рода Радзивиллов. Некоторые образцы были не просто оружием, а настоящим произведением искусства, которые не участвовали в батальных сражениях, а служили украшением двора. Ядра из них выпускали в редчайших случаях, например, при встрече высоких гостей.

"Виноград" и "Цербер" как раз и были такими парадными орудиями. Они были отлиты в период с 1599 по 1604 годы саксонским мастером, приглашенным в Несвиж Николаем Христофором Сироткой. На каждом орудии - геральдика семьи Радзивиллов.

Часть вооружения было обнаружено в ходе реставрации. Так в экспозиции арсенала хранится оригинальная чугунная пушка, отлитая в Несвиже, и участвовавшая в военных действиях при защите замка от неприятеля. Найдена во дворцовых рвах.