Белтелерадиокомпания проводит отбор на детское "Евровидение-2018"

Внимание, вас прослушивают! Сегодня на Макаенка 9 ажиотаж. В эти минуты в Белтелерадиокомпании идет первый этап национального отбора на детское "Евровидение".

Представить нашу страну на престижном конкурсе хотят многие, ведь в этом году он особенный для нас - детское "Евровидение" примет "Минск-Арена".

Под борьбу за место в финале национального отбора выделили тоже большую, но телевизионную площадку - студию "600". Там сейчас работает и наша съемочная группа (прямое включение).

До финишной прямой дойдут только самые лучшие! Профессиональное жюри, которое сегодня оценивает конкурсантов, имеет большой опыт как собственных сценических выступлений, так и работы над подготовкой к детскому и взрослому конкурсам песни "Евровидение". Так что, выражаясь профессиональным языком, фальши в финале не будет. Имена счастливчиков объявим самые первые в следующих выпусках "Новостей".

С утра в самых неожиданных уголках Белтелерадиокомпании можно встретить распевающихся претендентов на место в национальном отборе. Ведь сегодня на прослушивании самое главное - это хитовая песня, вокальные возможности и артистическая харизма, не обязательно представлять на суд жюри готовый номер.





Желающих быть на победном пьедестале в этом сезоне 62 - дети в возрасте от 9 до 14 лет из всех регионов Беларуси. И это как сольные исполнители, так и коллективы.

Ольга Рыжикова, телеведущая, певица: "Хорошая песня, качественная аранжировка, естественно соблюдение всех правил, песня до трех минут, ну и хорошее настроение ребенка, потому что дети - это лучшее, что у нас есть. И очень хочется, чтобы они сегодня улыбались не только в жизни, не только, когда скажут: "Всё! Я это сделал", но и когда будут находиться на сцене".

Анна Шаркунова, певица: "Энергия должна быть, которая должна нестись через экраны, пробивать сердца. Вот это я буду смотреть, искать. Я вообще хочу увидеть сегодня наш будущий шоу-бизнес, настоящий, очень крутой".

В отборе участвуют песни на русском и белорусском языках. Использовать иностранный тоже можно, но не более 40 % от всего текста. Кроме того, заявленные композиции не должны быть коммерчески реализованы, а также исполнены публично до 1 мая этого года. Сегодня в Белтелерадиокомпании резонирует исключительно живой звук - это также обязательное условие. На этот момент выступили уже более половины желающих.

По итогам прослушивания жюри определит от семи до десяти конкурсантов для участия в финале - традиционном гала-шоу в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и спутниковом "Беларусь 24", которое состоится не позднее 15 сентября. Хочу напомнить, что обладателю победного трофея в этом году не придется куда-либо ехать, ведь детское "Евровидение-2018" пройдет в Минске 25 ноября.

Желаем удачи всем конкурсантам и ждем имена финалистов!