В Беларуси издана персональная энциклопедия "Францыск Скарина"

19 Декабря 2017 19:05

Книга тиражом тысяча пятьсот экземпляров - один из итогов года к 500-летию белорусского книгопечатания.

Над научно-популярным изданием трудились около 150-ти авторов. Среди них - и сотрудники Гомельского университета имени первопечатника. Книга содержит более тысячи статей и около пяти сотен фотографий. Кроме того, планируется, что энциклопедия станет доступна интернет-сообществу.

Игорь Луцкий, первый замминистра информации Беларуси:

"Нам кажется, будет правильным создать специальный проект. Персональная энциклопедия Франциска Скорины, который будет доступен всему интернет-сообществу. Мы хотели бы, чтобы к этому процессу были привлечены и какие-то частные организации, те, кто разрабатывает сайты, мы готовы к сотрудничеству".

Александр Суша, замдиректора Национальной библиотеки Беларуси, научный редактор энциклопедии "Францыск Скарына":

"Подготовка энциклопедии - это и научный проект, но это проект общественный, общегосударственный. Энциклопедия должна быть доступной, понятной и ясной и язык, характер подачи материала, богатство иллюстративного материала в этом энциклопедическом издании ориентировано на самую широкую публику, потому мы называем эту публикацию научно-популярной".

Целый ряд книг "скоринианы" отмечены на международных книжных и национальных выставках. А издание "Книжное наследие Франциска Скорины" - передано в дар библиотекам разных стран мира.