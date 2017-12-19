В Беларуси издана персональная энциклопедия "Франциск Скорина"

19 Декабря 2017 17:06

Это один из итогов юбилейного года - 500-летия белорусского книгопечатания. Над книгой трудились около 150 авторов. Она содержит более тысячи статей и около пяти сотен фотографий. Кроме того, планируется, что энциклопедия станет доступна интернет-сообществу.