Уже завтра на берегу Днепра по традиции состоится большой праздник Купалье

Александрия вновь собирает друзей. Уже завтра на берегу Днепра на границе Могилевской и Витебской областей по традиции состоится большой праздник Купалье. В этом году организаторы масштабировали мероприятие. И по количеству зрительных мест, и по размерам торговых рядов, и по времени проведения фестиваля. Гостей праздника ждет и насыщенная программа гуляний. Творческую программу представят полторы тысячи артистов из 7 стран, в том числе из России, Прибалтики, Польши, Германии. Ярко будет представлена на празднике и Украина. Это и "Сорочинская ярмарка", и выступление конного театра. Чем еще удивит Александрия уже в эти выходные - знает Андрей Ястребов.

В репертуаре ансамбля песни и музыки "Бліскавіца" из Шклова уже с полсотни песен. Народные, авторские, на белорусском, русском, украинском языках. Благодаря празднику в Александрии появилось много друзей. И в этот раз готовы удивить всех.

Готовятся к празднику и шкловские ремесленники. Соломка, резьба. Галина Тихонова из Городца обещает в этом году сплести в Александрии с сотню самых диковинных венков.

Сама фестивальная площадка - будто трансформер. За сутки вырастают по несколько улиц. Одним из многочисленных сюрпризов нынешнего праздника станет выставка известных во всем мире белорусских тракторов, в том числе - современных модификаций.

Уже завтра все эти ряды заполнятся шумом мастеров и народных коллектив, а сам городок превратится в одну большую концертную площадку.

Кстати, в этом году те, кто не попадет в качестве зрителя в амфитеатр под открытым небом, смогут увидеть главное концертное действо - шоу под названием "Малая родина" на светодиодных экранах. Кстати, об артистах. Настоящая россыпь звезд едет на Купалье в Александрию. И большая - в этот раз 40-метровая сцена - вместит всех.

А еще выступления парашютистов, национальная кухня, выставка народных достижений с самыми большими белорусскими караваями. И главное, что все это можно будет попробовать. Поэтому ожидают на Купалье здесь не менее 100 тысяч гостей. Железная дорога готова помочь доставить на праздник всех.

Завершит первый день фестиваля у купальского костра красочный фейерверк. Но только для того, чтобы уже с самого утра 8 июля продолжить праздник. В воскресенье в Александрии День культуры Украины - "Сорочинская ярмарка" и выступление конного театра.