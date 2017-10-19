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Уникальную икону XVII века представили на выставке в Гомеле
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19 Октября 2017 08:02

Уникальную икону XVII века представили на выставке в Гомеле

"Богоматерь с младенцем", написанная в традициях итальянского Ренессанса, была обнаружена в одной из деревень Буда-Кошелевского района. После осмотра реставраторы обнаружили под верхним слоем краски старинную живопись. А на рентгеновском снимке стало видно, что образ был прострелен дробью. На экспозиции в филиале Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Шклярова представлен не только образ Богоматери после реставрации, но и фото всех процессов реставрации, а также инструменты и материалы, с помощью которых восстанавливают древнюю живопись.  

  

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