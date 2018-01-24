Умерла народная артистка России Людмила Сенчина

25 Января 2018 12:03

Печальная новость буквально час назад пришла из Санкт-Петербурга. Умерла Людмила Сенчина. Народной артистке России было 67 лет. С декабря певица находилась под наблюдением в одной из клиник Санкт-Петербурга. Людмила Сенчина родилась в Украине, а после окончания школы семья переехала в Ленинград, где Сенчина окончила музучилище Римского-Корсакова. Всенародную любовь артистка обрела благодаря исполнению песни "Золушка".

После окончания вуза Людмилу Сенчину пригласили в Театр музыкальной комедии. Ее визитной карточкой стало исполнение романсов. За свою карьеру артистка выпустила 8 альбомов. Помимо музыкальной карьеры, Людмила Сенчина снималась в кино, сыграв роли в картинах "После ярмарки", "Волшебная сила", "Вооружен и очень опасен" и других.