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10 Января 2018 10:36

Умер Михаил Державин

Старейший ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в возрасте 81 года, сообщили РИА "Новости"  в театре.

По словам собеседника агентства, народный артист России скончался после продолжительной тяжелой болезни.

О дате прощания и похорон будет известно позднее.

  

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