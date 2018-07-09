Участники конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018" приступили к репетициям с национальным концертным оркестром

9 Июля 2018

Участники конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018" приступили к репетициям с национальным концертным оркестром. За Гран-при фестиваля поборется 21 вокалист. Впервые в музыкальном конкурсе примут участие Гвинея, Греция и Египет. В первый день артисты в сопровождении оркестра исполнят песню на славянском языке.

Михаил Финберг, народный артист Беларуси, художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси: 

"Это очень хорошие исполнители с серьезным репертуаром, мне нравится то, что в каждой песне есть мелодия, и они ее стараются изложить. Спасибо этим людям, что они поддерживают фестиваль "Славянский базар в Витебске".

Никос Яннакидис, участник XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018" (Греция): 

"Это моя мечта - выступить на "Славянском базаре", считаю, что нужно выступить достойно, передать мысль песни зрителю и почувствовать самому эту песню, я думаю, этого хватает для победы".

Во второй этап международного конкурса пройдут 15 исполнителей, которые представят публике мировой хит. Лучший из конкурсантов получит Гран-при.

Теги:

#Славянский базар в Витебске

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =