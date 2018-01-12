У православных продолжаются Святки

13 Января 2018 21:20

Это время наполнено встречами с родными, добрыми делами и, конечно, забавами. Самая популярная традиция – колядование. Шумные компании ходят по домам, поют песни, веселят хозяев. Наши предки верили: если колядовщики пришли в дом - год будет богатым на светлые события. Активно поддерживают красивую традицию в агрогородке Зароново Витебского района. Моя коллега Марина Романовская присоединилась к перформонсу по древнему сценарию.

Рождественские песни в агрогородке Зароново звучат каждый январь. С большим желанием колядуют и взрослые, и дети. Шумную компанию здесь ждут в каждой усадьбе. Но приход колядовщиков - это не только повод повеселиться. Наши предки верили: если гости пожаловали в дом - год обязательно будет щедрый на хорошие события.

В веселой компании самые разные персонажи. Все зависит - из какого региона колядовщики. Например, в некоторых деревнях Гомельской области можно встретить журавля, в Брестской - цыганку с медведем. Свой косолапый есть и у колядовщиков из Зароново. Мишка знает самые разные трюки. И чем больше конфет получит, тем интереснее спектакль покажет.

Особая роль у козы. Считалось, что это животное несет на своих рогах счастье и гарантирует богатый урожай в новом году. В некоторых деревнях козу делали из соломы, но чаще за маской прятался кто-нибудь из колядовщиков. Получалось очень колоритно. От дома до дома компания обычно увеличивалась.

Козу задабривали разными лакомствами. Хозяева не жалели ни сала, ни колбасы. Большой мешок с угощениями обычно носил самый крепкий парень. Компанию было слышно издалека. Считалось, что шумные гулянья могут прогнать нечисть.

Такая тьма в небольшой комнате могла бы напугать любого. Но только не в Святки. Сейчас самое время для гадания. Свою судьбу издавна хотели знать и представители взрослого поколения, и, разумеется, молодежь. Девушки обычно гадали на суженого. Красивым ли он будет, трудолюбивым ли, а, может, еще и богатым? Узнать об этом можно было по-всякому. Подсказать, будешь ли в новом году в паре, мог даже обычный забор.

Свершатся ли пророчества - можно только догадываться. Главное, уверены сельчане, что традиции предков активно поддерживаются. А современная молодежь все чаще присоединяется к перформансу по древнему сценарию.