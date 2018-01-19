19 Января 2018 21:37

Творческий вечер народного артиста Беларуси Валерия Иванова прошел на родине композитора в Глуске. Известного на весь мир земляка по доброй традиции встречали в его родной альма-матер - СШ №2 - хлебом-солью. На малую родину он приехал не один - в компании с народным артистом Беларуси Анатолием Ярмоленко и женой - 4-кратной олимпийской чемпионкой Еленой Беловой. В этом году автору многих популярных на весь Советский Союз песен, в том числе написанных для ансамбля "Сябры" - таких, как "Гуляць дык куляць", "Каханая", Валерию Иванову исполнилось 70. Поздравлением юбиляру стала песня из кинофильма "Тихие троечники" под названием "Ты да я, да мы с тобой", которую исполнили ученики школы.

В подарок родной школе, где прошло детство Валерия Иванова, композитор оставил фотографии из личного архива и диски с записями его песен.