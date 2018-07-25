Творческие вечера в Музее истории театральной и музыкальной культуры

25 Июля 2018

Артисты театра "Территория мюзикла" отмечают 5 лет со дня основания в Минске. Основу репертуара составляют музыкальные произведения советского композитора Геннадия Гладкова, известного по многим кинофильмам, которые сейчас нашли новую жизнь в мюзиклах белорусского молодого коллектива. 

Сегодня в музыкальном вечере программа "От классики до мюзикла", а 27 июля - творческий вечер артиста, хореографа, руководителя театра Геннадия Гладкова Дмитрия Якубовича. Впереди у коллектива гастроли в Латвии с участием в международном фестивале музыки, театра и кино.

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