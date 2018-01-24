24 Января 2018 07:20
Цикл фильмов "Сучаснае мастацтва Беларусі" стартует на "Беларусь 3"
На "Беларусь 3" покажут современную живопись. Сегодня стартует премьерный цикл фильмов "Сучаснае мастацтва Беларусі". Человеческие портреты художников нашей современности экранизировали Олег Лукашевич и Александр Алексеев.
Их героями стали те, кто сегодня создает отечественные фонды. В объективах камер оказались и недавние лауреаты специальной премии Президента Беларуси.
Олег Лукашевич автор сценария и режиссер проекта "Сучаснае мастацтва Беларусі": "Были фильмы, конечно, но они не показывали творчество художника, а художник - это его картины. Только через них можно увидеть, как и что он представляет в этом мире. Поэтому задача, когда мы начали работать над этим циклом, состояла в том, чтобы показать 10 творческих портретов через произведения".
Александр Алексеев, автор графического оформления проекта "Сучаснае мастацтва Беларусі", второй режиссер: "Мы хотели зрителя погрузить в личное пространство каждого художника. В этом фильме специально нет закадрового текста - сам герой, сам художник, сам представляет себя зрителю. И благодаря этому зритель может познакомиться с художником как с личностью, узнать о его творчестве. И самое главное - погрузиться в его философию и мировоззрение".
Всего у арт-проекта 10 серий. Первый фильм посвятили художнику-пейзажисту Валерию Шкарубо.