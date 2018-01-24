Цикл фильмов "Сучаснае мастацтва Беларусі" стартует на "Беларусь 3"

24 Января 2018 07:20

На "Беларусь 3" покажут современную живопись. Сегодня стартует премьерный цикл фильмов "Сучаснае мастацтва Беларусі". Человеческие портреты художников нашей современности экранизировали Олег Лукашевич и Александр Алексеев.

Их героями стали те, кто сегодня создает отечественные фонды. В объективах камер оказались и недавние лауреаты специальной премии Президента Беларуси.

Олег Лукашевич автор сценария и режиссер проекта "Сучаснае мастацтва Беларусі": "Были фильмы, конечно, но они не показывали творчество художника, а художник - это его картины. Только через них можно увидеть, как и что он представляет в этом мире. Поэтому задача, когда мы начали работать над этим циклом, состояла в том, чтобы показать 10 творческих портретов через произведения".

Александр Алексеев, автор графического оформления проекта "Сучаснае мастацтва Беларусі", второй режиссер: "Мы хотели зрителя погрузить в личное пространство каждого художника. В этом фильме специально нет закадрового текста - сам герой, сам художник, сам представляет себя зрителю. И благодаря этому зритель может познакомиться с художником как с личностью, узнать о его творчестве. И самое главное - погрузиться в его философию и мировоззрение".

Всего у арт-проекта 10 серий. Первый фильм посвятили художнику-пейзажисту Валерию Шкарубо.