Ценное нумизматическое собрание представлено в Историческом музее

12 Октября 2017 12:12

В постоянной экспозиции - сразу 19 новых экспонатов. Это редкие монеты 14 века. Сколько стоят такие деньги, узнавала Дарья Тарасова.

По меркам ВКЛ, динарий Ольгерда - это мелочь, но сегодня за такую денежную единицу на аукционах коллекционеры готовы выложить тысячи долларов. Взять хотя бы это собрание, которое обошлось музею 7200 рублей. Самая ранняя монета здесь относится к чеканке Ольгерда. Это имитация данга Золотой Орды. Сейчас в коллекции и Ягайловские деньги, а также 6 монет, так называемые портретные динарии, где с одной стороны находится лев с хвостом в виде плетенки, а с другой - иллюстрация с образом коронованного лица.

Деньги за деньги. Ценные артефакты, а именно монеты, отчеканенные по приказу ВКЛ, пополнили собрание Исторического музея благодаря краудфандингу. Это довольно популярная практика, при которой средства на финансирование проекта, в данном случае музейной инициативы, принимаются от всех желающих.

Здесь не увидишь больших блестящих монет. От этих экспонатов действительно веет историей. Дату выпуска этих артефактов можно определить фактически без ошибок благодаря их же весу. Тираж раннелитовских денег 14 века был небольшим. Существует мнение, что такие монеты - это скорее "первая проба пера". Их чеканили не с целью употреблять в денежном обороте, а чтобы заявить о появлении нового государства.

Свою стоимость они подтверждали весом, ведь изготавливались резчиками из ценных металлов, в данном случае из благородного серебра. Технологией создания таких денежных средств в основном была проволочная чеканка. Датирование, атрибуция, место чеканки, именно по таким данным современные нумизматы имеют возможность идентифицировать и проследить развитие монетного дела ВКЛ. Часть этих древних денег выявили благодаря находке клада в Молодечненском районе. Несколько монет были презентованы частными коллекционерами.

Сегодня эти монеты эпохи ВКЛ не просто мечта любого нумизмата. Для историков - это возможность воссоздать облик великих князей. Традиционно на монетах чеканили портреты магнатов еще при их жизни. А вот каждая новая денежная партия целиком соответствовала внешнему виду аристократа в момент выпуска.