Триумфальные гастроли Большого театра Беларуси в Германии и Австрии завершаются

21 Января 2018 21:43

Триумфальные гастроли Большого театра Беларуси завершаются. Позади месяц разъездов по Германии и Австрии. 30 спектаклей на самых престижных площадках мира и европейское признание. В туре солисты Большого театра находятся еще с прошлого года - гастроли стартовали в декабре.

Как принимают белорусский балет в Европе, в чем сложность зарубежных гастролей и что происходит по ту сторону сцены, прямо сейчас расскажет Дарья Тарасова.

В Большом театре знают, гастроли - дело точное, требующее хорошо разработанной логистики и жесткого распорядка. День артистов балета в Германии начинается в 9:00 по местному времени, и никаких опозданий, все с немецкой пунктуальностью. Большую часть гастролей труппа проводит в пути. От города до города минимум 5 часов езды. С колес сразу на театральные подмостки. В гастрольной афише Большого - классика: "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" Петра Ильича Чайковского, а это одни из самых популярных рождественских спектаклей в Европе.

Каждый день новая сцена и новое покрытие. Площадку артисты буквально чувствуют пальцами. Гастрольный сезон открывали в баварской столице - Мюнхене. Сюда же вернулись ближе к финалу поездки. Название местности - Гаштайг, здесь кипит музыкальная жизнь города. В здании культурно-выставочного центра находится Мюнхенская филармония. Белорусский балет на филармонической сцене встречают бурными овациями. В зале не только местные. Самые преданные зрители, которые из года в год следят за труппой, приехали из Дортмунда и Штутгарта.

Исколесить успели и Австрию. "Лебединое озеро" показали на родине Вольфганга Амадея Моцарта. В Зальцбурге солисты Большого театра Беларуси выступили на сцене консервативного "Гроссес Фесшпилхаус". На похвалу не поскупились даже модные театральные критики. Множество отзывов о белорусском балете теперь доступно на австрийских и немецких форумах.

Щедрой на комплименты оказалась публика немецкой Фульды. Большой театр Беларуси собрал зрителей в "Эсперанто Холле". Полторы тысячи билетов раскупили еще месяц назад. Средняя стоимость на наш балет в Германии - 60 евро. Кстати, спектакли здесь начинаются довольно поздно, не раньше 20 часов. В некоторых театрах строгий дресс-код.

Турне Большого театра Беларуси по городам Германии по традиции завершается серией спектаклей в Берлине. Финальное "Лебединое озеро" дадут в театре на "Потсдамер Плац". Именно эта площадка каждый февраль принимает Берлинский кинофестиваль. А сам театр в это время носит название Дворец Берлинале.

Вместе с артистами перемещается технический персонал. Полсотни специалистов. В поездке спектакль должен выглядеть идеально, как дома.

Балет ежедневно адаптируют к европейским сценам. За пять часов до начала спектакля на площадке техническая группа - за ними монтаж и сценография "Лебединого озера". Роль играет каждый сантиметр сцены. С собой у команды Большого целый трейлер светодиодного оборудования. В основном цветовое решение "Лебединого озера" - холодные тона, так выигрышно смотрятся костюмы артистов, красный и желтый используют только в третьем, кульминационном акте балета.

Не секрет, что в Европе жесткая балетная конкуренция. На одной площадке параллельно могут давать сразу несколько спектаклей. Кстати, заполучить нашему театру признанный на родине статус "Большой" в Европе оказалось непросто. Слишком много юридических тонкостей. Не кичиться словом Grand, а отстоять титул помогли зарубежные менеджеры. Теперь на немецких афишах можно увидеть гордое звание - Большой.

Через неделю в Вильнюсе покажут нашумевший спектакль "Витовт" по пьесе Алексея Дударева. После артисты балета отправится покорять Мексику.