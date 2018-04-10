Третий этап продажи билетов на ХХVII "Славянский базар в Витебске" стартует сегодня

11 Апреля 2018 07:15

Появятся квитки на проекты всех фестивальных площадок. Драматический театр имени Якуба Коласа и концертный зал "Витебск" пригласят на "Театральные встречи". В афише - десять спектаклей.

В Витебск приедут Олег Меньшиков, Елена Яковлева, Вячеслав Разбегаев. Пятилетний юбилей отметит фестивальный проект "Кукольный квартал" - в программе театры из Беларуси, России, Украины. А на главной сцене, в Летнем амфитеатре, состоится 19 концертов.

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске": "Пользуются большой популярностью наши традиционные проекты. Это открытие, закрытие, хорошо очень продаются билеты на "Золотой хит". Юбилейный концерт Александра Морозова и многие другие концерты. Я уверен, что каждый проект найдет своего зрителя и каждый зритель то, что он искал".

Уже продано порядка 13 тысяч билетов. Большое количество забронировано. Одним из центральных событий фестиваля станет открытие звезды на площади у Летнего амфитеатра. Именной символ появится у Розы Рымбаевой.