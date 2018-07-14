Премьера в Минске! Трагедия "Титаника" - в танцевальных па. Несчастную судьбу известного лайнера впервые воплатили в балете. Сцена музыкального театра превратилась в побережье Великобритании. Творческая группа проекта опиралась на архивы, документальную хронику начала 20-го века и сюжет самого кассового за всю историю кинематографа фильма "Титаник".

Расказывает Дарья Тарасова. Балет, основанный на реальных событиях. Артисты музыкального театра воплощают на сцене образы пассажиров и членов экипажа "Титаника". Трагедию британского трансатлантического лайнера, так и не дошедшего до берегов Америки, расскажут на языке неоклассики.

"Титаник" без Ди Каприо. У персонажей спектакля существуют реальные прототипы. Создатели взяли за основу судьбы 37-ми пострадавших, всего же на борту судна было 2208 человек. К примеру, среди главных героев постановки Дороти Гибсон - американская актриса, которой удалось спастись. Истории потерпевших в одном либретто объединил молодой балетмейстер Сергей Микель.

Классовое неравенство, любовный треугольник и роковое столкновение с айсбергом на языке движений. В основе хореографии танцы так называемого нового времени - так окрестили 20 век. Здесь представители высшего света двигаются в ритме танго, а вот пассажиры третьего класса исполняют энимал дэнс.

Артисты танцуют под музыку, которую во время крушения лайнера действительно исполнял оркестр. Здесь фрагменты вальса "Осенний сон", ирландский танец, хорал 19 века. Не обошлось и без саундтрека оскароносного голливудского фильма Джеймса Кэмерона. Звучат и авторские произведения белорусского композитора Олега Ходоско.

Мода ушедшей эпохи в каждом силуэте. Вечерние платья пассажирок первого класса отшивались из шелка, кружева и бархата. Близка к оригиналу и форма экипажа "Титаника". Художники-костюмеры брали за основу архивные фотографии. Премьерой балета-катастрофы музыкальный театр закрывает сезон. "Титаник" еще станцуют на бис через неделю и опустят занавес до сентября.