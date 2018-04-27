Культура
27 Апреля 2018 07:15
"Толерантность" на сцене Купаловского театра
Премьера на сцене Купаловского! Сегодня вечером Национальный академический презентует "Толерантность" от художественного руководителя театра Николая Пинигина. Спектакль поставлен по пьесе французского драматурга Ясмины Реза, уже известной театралам по постановке "Art". Для подготовки костюмов пригласили театрального художника, ведущего концептуалиста современности Руслана Вашкевича. Он также знаком поклонникам Купаловского по оформлению премьеры прошлого сезона - "Школы налогоплательщиков".
В сюжете "Толерантности" конфликт двух супружеских пар, который развязался на фоне драки сыновей. Однако мелкая ссора переросла практически в драку. Воплощать образы будет средний состав труппы Купаловского.
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