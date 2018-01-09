Культура
9 Января 2018 12:05
Телеверсию церемонии вручения премий "За духовное возрождение" и спецпремий Президента смотрите на "Беларусь 1"
Телеверсию церемонии вручения премий "За духовное возрождение", спецпремий Президента деятелям культуры и искусства и "Беларускі спартыўны Алімп" смотрите сегодня на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы".
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