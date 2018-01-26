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Театр имени Я.Купалы дает премьеру по пьесе мирового классика Николая Гоголя "Ревизор"
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27 Января 2018 12:07

Театр имени Я.Купалы дает премьеру по пьесе мирового классика Николая Гоголя "Ревизор"

Национальный академический театр имени Я.Купалы сегодня и завтра вечером дает премьеру по пьесе мирового классика Николая Гоголя "Ревизор". Известный сценарий по-новому представлен в афише и с возрастным ограничением 16+. На генеральной репетиции побывала Ольга Медведь.

Второй приезд "Ревизора" в Купаловский. Гоголевское произведение уже жило на этих подмостках в 1982 году. Для современной постановки время действия перенесли с 19 столетия в 20-е. Также именно для театра имени Янки Купалы сделали новый перевод классического текста.

Впервые на сцене Национального академического и в истории этой пьесы герои разговаривают на диалекте. Связано это с тем, что всех персонажей "Ревизорной" трагикомедии переместили в белорусскую глубинку. За постановку репертуарной новинки художественный руководитель театра Николай Пинигин взялся сразу с открытием 98 сезона (в начале сентября). До премьерного выхода не раз проверяли спектакль на зрителях, организовывали закрытые публичные репетиции.

Белорусский "Ревизор" в эскизах литовского художника, благодаря чему в премьере международная постановочная группа. Художник Мариус Яцовскис уже знаком в Купаловском по оформлению Чеховской "Чайки". В отличие от предыдущей постановки, "Ревизор" без технических ноу-хау в традиционных декорациях.

От своих репертуарных коллег спектакль отличается и тем, что в "Ревизоре" задействован практически весь мужской состав труппы. Остальные готовят еще одну новинку, правда, на камерной сцене. Премьерой февраля станет "Земля Эльзы" в жанре "жизнь" от режиссера Елены Ганум. Всего же до конца сезона театр планирует пополнить афишу еще четырьмя постановками. 

  

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