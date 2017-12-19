Главная>>Культура>>Певица мира открыла Минский международный Рождественский оперный форум
Культура
RSS
Певица мира открыла Минский международный Рождественский оперный форум
Скачать Поделиться

16 Декабря 2017 12:00

Певица мира открыла Минский международный Рождественский оперный форум

Обладательница престижной награды конкурса “Би-Би-Си” в Кардиффе Надежда Кучер накануне исполнила партию Царицы ночи в спектакле "Волшебная флейта". Большой театр Беларуси вот уже в 8-й раз собирает международный оперный бомонд в преддверии новогодних торжеств. В этом году география вокального форума - 27 стран. Программа насыщенная. В премьерных спектаклях "Травиата" и "Сельская честь" споют зарубежные приглашенные звезды. Также свою версию оперы "Кармен" представят артисты Подляской оперы и филармонии. Апогеем праздника музыки станет гала-концерт.

Традиционно в рамках оперного форума в Большом театре Беларуси проходит конкурс молодых вокалистов. В нем соперничают 111 конкурсантов из 16-ти стран. Триумфаторов ждут денежные премии и приглашения на ведущие театральные подмостки мира. 

  

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 15.12.2017 18:15 / Культура Рубрика "Променад"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =