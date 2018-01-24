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"Тайны света" раскрывает художница Анастасия Балыш в Национальном историческом музее
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24 Января 2018 15:24

"Тайны света" раскрывает художница Анастасия Балыш в Национальном историческом музее

Экспозиция включает свыше 20 произведений живописи и инсталляции, пронизанных светом детства, материнства, заботы и нежности. Автор знакомит со своим видением мира, предлагает рассмотреть философское воплощение. Анастасия Балыш участвует в разных международных и республиканских выставках, создает рисунки для детских книг, которые уже выданы в Беларуси и США.

В творческой копилке Анастасии Балыш и роспись иконостаса церкви Святителя Николая Чудотворца в Мядельском районе.

  

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