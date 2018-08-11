В этот летний субботний вечер в самом сердце Минска звучал рояль. Под открытым небом любимые мелодии на короле инструментов играли все желающие. Никаких ограничений ни по возрасту, ни по репертуару. Играли и классику (ее выбирают чаще всего), и рок, и даже мелодии собственного сочинения. Целый час за свободным роялем не было свободного места. Акция проходит уже в четвертый раз - проводят ее единожды в год. И каждый раз тех, кто хочет не упустить шанс и показать свое мастерство, становится все больше. "Свободный рояль" дал старт большому музыкальному марафону в Верхнем городе. В эти минуты его продолжает концерт "Классика у ратуши". От барокко до современности - в одной программе соединили четыре века музыкальной истории.