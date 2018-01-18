Супервайзер детского и взрослого "Евровидения" Юн Ула Санн впервые в Минске

18 Января 2018 21:35

Глава популярных песенных конкурсов прибыл накануне для обсуждения рабочих вопросов с Белтелерадиокомпанией. Главному медиахолдингу страны доверена организация 16-го детского "Евровидения". Сегодня глава рейтингового шоу встретился с руководителем оргкомитета по подготовке конкурса - заместителем премьер-министра Беларуси Василием Жарко. После этого вместе с командой вещателя Юн Ула Санн отправился в "Минск-Арену". Она уже принимала шоу в 2010 году. Сейчас 15-тысячную арену также рассматривают как одну из возможных площадок конкурса.

Юн Ула Санн, супервайзер "Евровидения" и детского "Евровидения": "Арена должна подходить для телевизионной трансляции. К примеру, важно наличие высокого потолка, чтобы вместить сцену и все необходимое оборудование. Также обращаю внимание на наличие помещений, которые можно оборудовать для делегаций. Артистам и их командам просто необходимо место для отдыха. "Минск-Арена" соответствует всем этим требованиям".

Иван Эйсмонт, заместитель Председателя Белтелерадиокомпании: "Посмотрели вспомогательные помещения, места для прессы. И европейцы остались в невероятном восторге. Это замечательная просто площадка для такого мероприятия. В Грузии, если я не ошибаюсь, чуть более 2 тысяч зрителей присутствовало на финале детского "Евровидения". Здесь масштабы не сопоставимые".

После супервайзер "Евровидения" посетил Белтелерадиокомпанию. Помимо экскурсии по медиахолдингу, состоялось обсуждение ряда вопросов - финансовых, организационных, творческих. Между Белтелерадиокомпанией и Европейским Вещательным Союзом будет заключен договор на проведение конкурса в Минске. Юн Ула Санн вновь прилетит в белорусскую столицу уже через месяц. На 15 февраля запланирована встреча наблюдательного совета.

Больше подробностей о подготовке детского "Евровидения" - в это воскресенье в программе "Главный эфир".