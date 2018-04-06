Столичный музей имени Янки Купалы предлагает новый интерактивный формат экскурсий

3 Апреля 2018 15:25

Зазывать весну либо найти цветок папоротника. Столичный литературный музей имени Янки Купалы предлагает новый - интерактивный - формат экскурсий. В игровой форме посетители не только знакомятся со старинными весенними обрядами (заколдовывают богиню зимы, поют жаворонкам, водят хороводы), но и знакомятся с творчеством белорусского поэта посредством экспонатов во время квеста.

А в этом музее все экспонаты живые. Их даже гладить разрешается. Ласковых мурлык 13. Причем, каждый при должности. Например, директор Пончик, как и подобает, с характером.