Стали известны лауреаты премии "За духовное возрождение" и обладатели специальной премии Президента Беларуси

4 Января 2018 19:07

Стали известны лауреаты престижной премии "За духовное возрождение" и обладатели специальной премии Президента Беларуси, которая вручается деятелям культуры и искусства. Указы об их присуждении подписаны Главой государства сегодня.

Традиционно отмечают тех, кто делает свой вклад в духовное развитие страны. По итогам 2017 года среди лауреатов премии "За духовное возрождение" Белорусский союз женщин. Премией отмечен коллектив Национальной библиотеки за работу по факсимильному воссозданию и популяризации книжного наследия Франциска Скорины. Команда РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова удостоена премии за значительный вклад в укрепление идей человеколюбия, благотворительности и милосердия. Среди лауреатов также протоиерей Виктор Перегудов и муфтий Абубекир Шабанович. Специальной премией Президента отмечены, например, коллективы Белорусской академии музыки и издательского центра "Марка" Белпочты. Среди обладателей специальной премии и авторский коллектив Агентства теленовостей. Это Александр Атрашевский, Антонина Станкевич и Руслан Турков. Они удостоены награды за создание документального цикла "Дело жизни".