Стали известны даты проведения ХХVII фестиваля "Славянский базар в Витебске"

12 Января 2018 12:10

Стали известны даты проведения ХХVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". В дирекции форума сообщили, что музыкальный праздник состоится с 12 по 16 июля. Традиционно, концерты и шоу-программы "Славянского базара" начнутся за несколько дней до официальной церемонии открытия. Сейчас организаторы работают над программой фестиваля. На сайте проекта доступны положения о проведении вокальных состязаний - детского и взрослого. Конкурс молодых исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018" в рамках "Славянского базара" пройдет в 27-й раз, а детский музыкальный конкурс - в 16-й. В прошлом году участниками витебского фестиваля стали представители 36-ти стран.