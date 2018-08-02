Сразу 20 стран примут участие в детском "Евровидении" в Минске

После дедлайна на международный песенный форум вернулась Украина. Ранее Киев отказывался от участия из-за финансовых трудностей. Но на днях в Европейский Вещательный Союз поступила заявка от наших южных соседей. Не обойдется на конкурсе и без дебютантов. Впервые на международном песенном форуме выступят Казахстан и Уэльс. Детское "Евровидение" пройдет в Беларуси в ноябре. Организатором и координатором всех мероприятий конкурса выступает Белтелерадиокомпания.

Уже сейчас идет активная подготовка. Завтра творческая команда начнет снимать визитки участников национального отборочного тура. Концепция видеопредставлений соответствует слогану конкурса - "Зажигай!" Кто представит Беларусь на песенном шоу - узнаем в конце августа.