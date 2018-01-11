10 Января 2018 21:08

О достижениях в области исторических исследований и сохранении нашего культурного наследия. Коллекция доспехов и оружия одной из самых богатых династий Европы - Радзивиллов - оставалась белой страницей в национальной историографии. Было известно лишь о нескольких предметах. Сейчас же знают о нескольких сотнях. Все это нашло отражение на страницах альбома "Несвиж. Дворцово-парковый ансамбль. Коллекция оружия и доспехов". За эту работу специальной премии Президента удостоен заместитель директора музея-заповедника "Несвиж" Сергей Егорейченко. Высокую награду накануне он получил из рук Президента. Елена Бормотова - о том, как из небытия возвращают достояние страны.

Выставочный проект, который завершился сенсацией. Белорусские исследователи сегодня точно называют несколько сотен предметов военной амуниции, которые принадлежали знаменитому роду Радзивиллов. А это фактически ювелирное искусство. И каждый сегодня стоит как автомобиль экстра-класса. Еще несколько лет назад в национальной историографии было известно, хорошо если о десяти единицах из той коллекции. А она на начало 20-го века была одной из самых крупных в Европе. И не все замковые шедевры оказались за пределами, как принято считать законным образом.

Радзивилловские доспехи из американского музея "Метрополитен" планировали выставить в Несвиже, однако неожиданно становится известно, что белорусские ценности находятся как минимум в 5 музеях США, они хранятся в фондах Великобритании, Италии, Австрии, Германии, Польши, России, Украины. О том, что вещи из несвижской коллекции пополнили фонды кембриджского музея Фицуильяма и королевского арсенала в Лидсе, не знали ни историки, ни исследователи, которые десятилетиями изучали наследие магнатского рода. Никаких научных материалов не было. Концепцию разрабатывали с ноля.

Сказать точно, сколько доспехов хранилось в несвижском арсенале Радзивиллов, сегодня невозможно. Исследовательская работа продолжается. Однако точно известно, что в 20-ые годы 20-го столетия Альбрехт Радзивилл лично вывез на продажу на аукцион "Кристи" 231 предмет. Сегодня они хранятся в фондах десятков музеев мира.

Каталоги аукциона "Кристи" и стали исходным пунктом крупной научной работы. Историки исследовали и проследили пути фактически каждого лота. Узнали о продаже в США еще пяти предметов, в том числе и самого дорогого на сегодня доспеха, который хранится в музее Вустера, штат Массачусетс. Его цена составляет 900 тысяч долларов. Книга-альбом, которая в прошлом году вышла из печати, описывает судьбу железных раритетов. Большое научное дело, отмеченное специальной премией Президента Беларуси.

Физическое возвращение национальных богатств, исследовательская работа, которая позволяет ввести потерянные раритеты в научный оборот - так называемая мягкая реституция - дело, которое повышает авторитет народа и является своеобразным иммунитетом общества против аморальности. Белорусский народ помнит и ценит богатое наследие наших предков, отметил Президент во время вручения награды. Прошлое потомков, которым гордятся современники.

Музей в Несвиже смог физически вернуть один из доспехов, который оставил замок в 20-ые годы. На аукционе "Кристи" он выставлялся под 49-ым номером. Затем попал в коллекцию Джона Хиггинса,

Работа по экспонированию радзивилловских доспехов в Несвиже продолжается. Не исключено, что уже в этом году музей Фицуильяма в Кембридже на долгосрочный депозит представит несколько предметов из белоруской коллекции. Сейчас решаются технические детали по страховой цене предметов и логистике их доставки в Беларусь.