Сотни артефактов обнаружены на месте древнего Минска

Сотни археологических артефактов выявлены сегодня на месте древнего Минска. Находки обнаружены при строительных работах на возведении нового объекта. Согласно законодательству нашей страны, все земляные работы должны сопровождаться спасательными археологическими раскопками. Улица Освобождения - это окраина города времен Средневековья. 17-18 века - в культурном слое этого периода найдено большое количество предметов. Часть находок относятся к 19 веку. Фактически - это быт древних минчан. Строительные работы на время приостановлены.

Сергей Дернович, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси: "Выявлен комплекс жилища, который условно можно связать с кузницей или жильем кузнеца. Найдено огромное количество конских подков - счет идет на десятки, а также предметы, связанные с бытом людей того времени".

Все находки перевезут в Институт истории Национальной академии наук Беларуси для их изучения, установления более точной датировки и предназначения. После этого артефакты станут доступны общественности. Часть передадут в музей истории Минска, некоторые останутся на хранении в музее Института истории НАН Беларуси.