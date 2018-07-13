"Славянский базар" в Витебске сегодня пройдет под знаком Союзного государства

Показ моделей белорусских и российских дизайнеров, живые концерты, спектакли и кинопоказы. Программа дня насыщенная.

А накануне прошла официальная церемония открытия форума. Самое ожидаемое событие, к которому готовятся на протяжении года, началось яркой церемонией поднятия флага фестиваля. А далее зрителей музыкального Витебска радовала звездная россыпь артистов: Наталия Орейро, Николай Басков, Ирина Аллегрова, Ирина Дорофеева, Алеся. На торжественную церемонию по традиции приехал и Глава государства. Президент вручил заветную статуэтку победителю детского конкурса исполнителей Александру Балабанову, а также специальную награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию" Розе Рымбаевой. Звезда в честь народной артистки Казахстана появилась на фестивальной Аллее. Открытие форума организаторы посвятили теме малой родины. Для многих артистов витебская сцена за эти годы стала домом.

К слову, церемония торжественного открытия фестиваля получила 660 тысяч просмотров в сообществе телеканала "Беларусь 1" в "Одноклассниках". Пользователи высоко оценили качество картинки и душевность концерта. Отметим, "Славянский базар" вот уже в 27 раз становится мультикультурной площадкой. На нынешний форум приехали участники из 4 десятков стран.