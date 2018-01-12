Шанс представить Беларусь на "Евровидении" получили 11 финалистов

11 Января 2018 21:15

Сегодня в стенах Белтелерадиокомпании было по-настоящему шумно. Около сотни артистов из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Великобритании на протяжении дня удивляли своими талантами и композициями жюри национального отбора. Кстати, оценить участников мог каждый - сайт медиахолдинга вел прямую трансляцию прослушивания.

Итак, кто же поборется за путевку в Лиссабон - имена финалистов знает Инна Пилевич.

Запомниться короной из окрашенных веток, обручем с траурными розами и гигантскими шипами и даже кепкой с названием собственной песни.

Обратить на себя внимание артисты пытались не только головными уборами, но и неординарными костюмами. Чтобы прорваться на "Евровидение", вокалисты умудрялись петь в плюшевой шкуре медведя. И в юбке сразу для пяти барышень.

В репертуаре национального отбора этого сезона - композиции различных жанров на белорусском, русском, английском языках. Так Жанет решила покорять "Евровидение" с песней о "Евровидении". Певица посвятила международному конкурсу рапсодию. В тексте - заветная мечта многих исполнителей привезти рейтинговое шоу в Минск.

Для Жанет эта попытка покорить "Евровидение" шестая, для Гросса - четвертая. Не обошлось и без настоящего ветерана национального отбора - Гюнешь штурмует "Евровидение" уже 8-й раз. Среди участников - как сольные исполнители, так и коллективы не только из Беларуси, но и России, Украины, Молдовы, Великобритании. Всего около сотни артистов представили свои композиции на суд музыкантов, композиторов, педагогов по вокалу, культурных обозревателей.

Жюри сделало свой выбор. За музыкальную путевку на "Евровидение" в Лиссабон поборются 11 претендентов. Имена финалистов на вашем экране. К слову, за первым этапом национального отбора фанаты конкурса следили онлайн. Только на сайте Белтелерадиокомпании www.tvr.by - 10 тысяч зрителей, а на YouTube - на несколько десятков тысяч больше. Также прослушивание освещали представители 15 средств массовой информации, среди них и журналист из Казахстана.

Уже во вторник финалисты определятся, в каком порядке выходить на сцену. Жеребьевка состоится в полдень в Белтелерадиокомпании. Сам же итоговый гала-концерт намечен на 16 февраля. Участники представят свои композиции в режиме живого звука в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24".