"Северная звезда" объединила более 170 спортсменов из Беларуси, России, Литвы

14 Апреля 2018 15:14

В Витебске проходит открытое первенство области по фигурному катанию. Соревнуются фигуристы в шести возрастных группах. Специальный гость первенства - олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова. В первый день турнира подписано соглашение между региональными федерациями по фигурному катанию Витебской и Московской областей.

Вечером Наталья Бестемьянова встретится со спортсменами и их тренерами. Для гостей турнира и поклонников фигурного катания в Ледовом дворце организована обширная культурно-развлекательная программа.