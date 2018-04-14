Культура
14 Апреля 2018 15:14
"Северная звезда" объединила более 170 спортсменов из Беларуси, России, Литвы
В Витебске проходит открытое первенство области по фигурному катанию. Соревнуются фигуристы в шести возрастных группах. Специальный гость первенства - олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова. В первый день турнира подписано соглашение между региональными федерациями по фигурному катанию Витебской и Московской областей.
Вечером Наталья Бестемьянова встретится со спортсменами и их тренерами. Для гостей турнира и поклонников фигурного катания в Ледовом дворце организована обширная культурно-развлекательная программа.
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