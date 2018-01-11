Семен Доморад представил выставку под названием "Поэтика пейзажа"

11 Января 2018 09:10

Свой юбилейный год он начал с большой персональной выставки в главном музее страны. Семен Доморад накануне 70-летия представил зрителям выставку под названием "Поэтика пейзажа". В экспозиции около 30 работ, как из старых запасников мастера, так и самые новые полотна. О художнике и его вернисаже - подробнее Наталья Бордиловская.

Он любит рыбалку, лесные заготовки, покосить луг, сорвать букет майской черемухи и подарить жене. Житель мегаполиса специально купил дачу на озере, чтобы видеть, ощущать белорусскую природу и переносить ее на полотна. В акварели и масляной живописи его реалистичный вид не просто фотографический - он точно передает настроение, погоду, состояние природы: рокот грозы, запах цветущего сада, хруст снега. Любимые поры года мастера - переходные, неяркие: ранняя весна и поздняя осень. Лето Доморад называет временем накопления идей и набросков: начинает писать с натуры, а продолжает уже в теплой мастерской зимой. За полвека в творчестве - за тысячу работ. Но лучшая - еще не написана.

Уроженец Бобруйска Семен Доморад - художник династический. Его отец - известный график - давал сыну первые уроки. Потом школа минской Глебовки, Академия искусств. Педагоги Стельмашонок, Ващенко, Барановский.

Семен Доморад пробовал себя в монументальном жанре, в натюрморте и портрете. Но свой стиль, неповторимый почерк нашел в пейзаже.

В эти дни коллекция его работ экспонируется в Русском доме Берлина.

Белорускость его пейзажей видели музеи Азии, США. Доморад выставляется в лучших музеях нашей страны. Год назад художник выставил свой пейзаж во Дворце Независимости.

Свою выставку Доморад назвал "Поэтика пейзажа". И это не просто игра слов - мастер также украшает книги. Одна из последних и ярких его работ - сборник стихотворений Валентины Поликаниной "За плотью слов".