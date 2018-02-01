Семь иллюзионистов со всего мира представят в Минске самые технологичные фокусы

1 Февраля 2018 07:17

В Минске сегодня начинаются представления самого продаваемого проекта Бродвея. Семь иллюзионистов со всего мира уже пять лет устраивают аншлаговые шоу на всех континентах. Над установкой оборудования для фокусников работает полсотни специалистов. Один из артистов шоу - фальсификатор Джеймс Мор из Англии - позволил журналистам вчера поучаствовать в одном из самых простых своих трюков. Как сложить кубик Рубика с закрытыми глазами?

Джеймс Мор, артист бродвейского шоу "Иллюзионисты": "Иллюзионом я занимаюсь с 8 лет, увлечение началось с посещения цирка и впечатлений от номеров мага-фокусника. Моей первой большой победой было выступление в шоу талантов. Сегодня я работаю в большом и престижном шоу Бродвея. Я фальсификатор, а это нечто похожее на искусство Дэвида Копперфилда. У меня много трюков, среди которых есть и опасные: с огнем и острой пикой. Все мои номера требуют огромной концентрации и технической поддержки. Успех каждого выступления зависит от множества и множества тренировок".

В Минск артисты приехали после тура по России. После иллюзионисты выступят в Киеве и далее по странам Европы.