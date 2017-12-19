Сегодня завершаются региональные отборы участников на конкурсы "Славянского базара"

16 Декабря 2017 15:05

Сегодня завершаются региональные отборы участников 28-го Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск" и 16-го детского музыкального конкурса. Эти два состязания лучших вокалистов уже стали неотъемлемой частью фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Каждый регион должен представить по 5 артистов в младшей и взрослой возрастных категориях. Финальный выбор остался за Минском. Сегодня несколько десятков исполнителей представили на суд жюри по 2 композиции. Обязательным условием осталось исполнение песни белорусских авторов, а также песни по выбору самого участника.

Имена представителей нашей страны на международных конкурсах исполнителей в рамках фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" станут известны позже, по итогам финального отбора. Участие в нем примут вокалисты из всех регионов.