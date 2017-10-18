18 Октября 2017 15:15

Сегодня в Минске состоится закрытый показ фильма "Матильда" российского режиссера Алексея Учителя. Представлять одну из самых нашумевших картин последних лет в столицу приехал продюсер фильма Алексей Рязанцев и народный артист России Сергей Гармаш. В эксклюзивном интервью Агентству теленовостей актер рассказал о собственных сомнениях на счет участия в ленте, влиянии черного пиара. Сам Сергей Гармаш еще не видел окончательного варианта фильма "Матильда", показ в Минске станет премьерой и для народного артиста.

Несмотря на возникший ажиотаж вокруг картины, биографическая драма "Матильда" появится в широком прокате и в Минске. Комиссия Министерства культуры Беларуси признала фильм этичным и допустила его к прокату с возрастным ограничением 16+.