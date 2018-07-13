Сегодня в фестивальном Витебске день Союзного государства

Открылся он церемонией возложения цветов к Вечному Огню мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, ветеранов и подпольщиков Витебщины. Утром в международном пресс-центре прошла конференция с участием заместителя государственного секретаря Союзного государства Николая Корбута, а также обладателей премий в области литературы и искусства. Напомним, эти награды Глава государства вручает раз в два года. Несмотря на официальный статус мероприятия беседа прошла в доверительной атмосфере в формате вопрос-ответ. Право начать разговор по традиции предоставили витебской региональной прессе.

А сразу после этого делегация направилась в Витебское народное художественное училище. Обновленное здание интерактивного музея на улице Шагала по праву считается историческим. Здесь в начале ХХ века зародилось движение авангард, которое принесло Витебску мировую известность. Отметим, день Союзного государства традиционно состоит из двух блоков: официальных мероприятий и культурных проектов. Вечером в Летнем амфитеатре - концерт с участием российских звезд эстрады и артистов вокальных телешоу.