Сегодня в Белтелерадиокомпании состоится жеребьевка финалистов национального отбора на детское "Евровидение-2018"

7 Июля 2018

Сегодня финалисты национального отбора на детское "Евровидение-2018" определятся, в каком порядке выходить на сцену. В полдень в Белтелерадиокомпании состоится жеребьевка. В ней примут участие 10 претендентов на победу. Среди них как сольные исполнители, так и коллективы. Юным артистам предстоит знакомство с командой медиахолдинга, которая займется трансляцией финала. Итоговый гала-концерт пройдет в прямом эфире нашего телеканала не позднее 15 сентября. Победитель станет голосом страны на 16-м международном песенном конкурсе. 

Правда, на этот раз отправляться в заграничную командировку не придется. Ведь детское "Евровидение-2018" принимает Беларусь. Трансляция будет вестись из "Минск-Арены" 25 ноября. Организатором конкурса выступает Белтелерадиокомпания - единственный представитель Европейского Вещательного Союза в нашей стране.

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#Детское "Евровидение-2018"

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